Produtos com chocolate e certificado biológico deixam nutricionistas apreensivos. Porque o açúcar pode estar disfarçado de "extrato de malte de cevada, xarope de trigo não refinado, melaços, xarope de açúcar invertido, mel, amido de trigo"

Bio, o prefixo da moda. O rótulo omnipresente nos supermercados é discutível, segundo vários nutricionistas contactados pela SÁBADO. E ganha novos contornos ao pequeno-almoço das crianças, com as marcas a aumentarem o seu portfólio de cereais saudáveis. Nome, embalagem, bonecos, letras: tudo conta para apelar ao consumo, sendo difícil resistir a um pacote de almofadas de trigo biológico recheadas de chocolate (Kellogg), ou à gama com milho incluído (Nacional), ou ainda ao clássico Chocapic (Nestlé) que acaba de sair para o mercado com a variante bio.



A Nestlé investe na tendência e disponibiliza 44 produtos desta categoria. "Em 2017, tínhamos lançado dez nesta gama; em 2018 contamos com 34, lançados desde Janeiro até hoje e projectamos crescer em 2019", esclarece à SÁBADO Ana Leonor Perdigão, nutricionista da Nestlé Portugal. A diferença dos novos cereais em relação aos clássicos é que, "além da utilização de ingredientes de origem biológica, não são adicionadas vitaminas ou minerais", acrescenta a mesma fonte.



Leia bem os rótulos

Mas será este certificado de garantia suficiente? A autora do livro Lanches Saudáveis, Melhor Aprendizagem (lançado este mês pela editora Nascente), Ana Garcez tem dúvidas. Aconselha uma leitura atenta à composição: "As marcas introduzem produtos bio, porque as pessoas acham que tudo o que é bio é bom, sendo que em muitos deles os maus ingredientes continuam lá. Produtos carregados de açúcar disfarçado com vários nomes (açúcar, extrato de malte de cevada, xarope de trigo não refinado, melaços, xarope de açúcar invertido, mel, amido de trigo) são de evitar."



O pequeno-almoço perfeito pode começar com uma bebida vegetal ou kefir e granola com pouco teor de açúcar, segundo a especialista. Variedade é a fórmula, sublinha: "Umas papas de aveia, feitas com água ou bebida vegetal, trituradas com banana e com morangos, kiwis, uvas e polvilhadas com grãos de pólen ou sementes de papoila, por exemplo também são uma opção super saudável e rápida."



A nutricionista Paula Ravasco alerta ainda para os sabores intensos desta indústria – especialmente os doces, ou açúcares de adição, através da sacarose. Devem ser introduzidos o mais tardiamente possível nas crianças, porque "não são necessários aos humanos". E remata com as consequências para a saúde, vulgo taxa de obesidade infantil divulgada em estudos recentes. "A prevalência em crianças e adolescentes em Portugal é de 8 a 9%."