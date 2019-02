Ungerer publicou mais de 140 livros infantis e do fantástico ao autobiográfico. "Emílio" é uma das suas obras.

O ilustrador e escritor francês Tomi Ungerer morreu hoje aos 87 anos, na Irlanda, em casa da filha, anunciou o seu ex-assessor Robert Walter.



"Ele morreu durante a noite. Foi a esposa que me ligou hoje pela manhã", disse à agência France Presse Robert Walter, um amigo "de 35 anos".



Autor de famosos álbuns infantis, o cartunista Tomi Ungerer, que morreu na Irlanda aos 87 anos, era um artista que ridicularizava as fronteiras entre os géneros, manipulava idiomas e deixou uma marca profunda nas artes gráficas.



Nascido a 28 de novembro de 1931 em Estrasburgo, no seio de uma família de relojoeiros, Tomi Ungerer - Jean-Thomas era o seu nome verdadeiro - ficou órfão aos três anos, sofreu a anexação da Alsácia pela Alemanha e a doutrinação nazista nas escolas.



Em 1956 emigrou para Nova Iorque onde começou a escrever livros infantis. Publicou em jornais e revistas como o The New Yorker, Esquire, Life Show e Fortune. Mais tarde mudou-se para o Canadá e no final dos anos 70 radicou-se na Irlanda.



Ungerer publicou mais de 140 livros infantis e do fantástico ao autobiográfico.



Entre as suas obras contam-se títulos como "Emílio", "Os Três Bandidos", "Crictor", "Adelaide", "O Homem da Lua" ou "Rufus".



Entre outras distinções, Tomi Ungerer recebeu a Medalha de Ouro da Sociedade de Ilustradores e o Prémio Hans Christian Andersen em 1998.



Depois de se ter retirado como ilustrador, desenvolveu outra faceta como filantropo, vocacionado para causas humanitárias.



Em Estrasburgo, a sua cidade natal, está localizado um museu com o seu nome ao qual Tomi Ungerer doou mais de 11.000 desenhos, esculturas, brinquedos e livros originais.