Morreu Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones

Morreu Charlie Watts, o baterista dos Rolling Stones. O músico britânico tinha 80 anos. A família diz que morreu num hospital em Londres. Watts fez parte dos Rolling Stones desde 1963.







Jack Vartoogian/Getty Images

O baterista tinha anunciado que não ia em digressão com os Stones em 2021 devido a um problema de saúde, não tendo dado mais informações sobre o que se passava.Watts era o terceiro membro há mais tempo com os Rolling Stones, tendo tocado com a banda durante quase 60 anos. Só Mick Jagger e Keith Richards ficam à frente de Watts.Um comunicado revela que o músico "morreu pacificamente num hospital de Londres, esta manhã, rodeado pela sua família". O agente de Watts escreve ainda que "Charlie era um marido, pai e avô querido, além de ser membro dos Rolling Stones e um dos melhores bateristas da sua geração".