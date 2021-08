O baterista dos Rolling Stones que vivia para tocar jazz

Charlie Watts aparecia sempre impecavelmente bem vestido e aparentava uma calma que contrastavam com a exuberância de Mick Jagger ou Keith Richards. Mas era ele a espinha dorsal dos Rolling Stones, apesar do seu estilo discreto. Morreu aos 80 anos.

De cabelo branco e sempre penteado, por norma vestindo uma camisa ou um pólo de manga curta, ninguém diria, se o visse na rua, que Charlie Watts era o baterista de uma das mais importantes bandas da década de 60 e 70 do século passado. O músico que assumia que só estava nos Rolling Stones para poder suportar o seu hobby de tocar em bares de jazz morreu esta terça-feira aos 80 anos.

Nascido em 1941, em Londres, e pegou nas baquetas por volta dos 13 anos. A sua grande paixão na altura eram os discos de jazz e não o skittle muito em voga então no Reino Unido. E foi no jazz que se estreou, tocando em pequenos bares e com conjuntos locais. E terá sido num desses bares de blues e jazz que Watts conheceu os quatro jovens que lhe viriam a mudar a vida para sempre: Brian Jones, Ian Stewart, Mick Jagger e Keith Richards, os Rolling Stones. Sobre esse encontro, Watts diria que resultaria em "quatro décadas a ver o rabo do Mick [Jagger] a andar de um lado para o outro à minha frente".

Com um trabalho como designer gráfico e as suas bandas de jazz, Watts estava reticente em juntar-se aos quatro jovens Stones. Foi em 1963 que aceitou juntar-se ao grupo (já depois de estar a morar com Jagger e Richards) para a sua formação clássica e que ajudaria a gravar o primeiro disco da banda em 1964, intitulado The Rolling Stones. O nome da banda deve-se, segundo a lenda, a um disco de Muddy Waters, um dos heróis da banda (menos de Watts que preferia jazz a blues) que estava no chão do apartamento de Brian Jones enquanto este dava uma entrevista e lhe perguntaram o nome da sua banda.