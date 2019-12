A Coleção Moderna da Gulbenkian estreou, em março, um novo percurso pelas suas obras, revelando pelo meio um segredo bem guardado: um autêntico tesouro em forma de 36 trabalhos (cedidos pelo viúvo, o arquiteto Álvaro Siza Vieira) de Maria Antónia Siza, artista quase desconhecida, prematuramente falecida em 1973.Foi a grande revelação do ano, mas a exposição mais impactante – pela dimensão e pelo engenho dos seus trabalhos, a incluir aviões, carros e outras máquinas com sensores, refletindo o fascínio do Homem pela tecnologia – foi a retrospetiva de Miguel Palma, intitulada (Ainda) O Desconforto Moderno, que ainda se pode visitar, até 19 de janeiro, no Museu Coleção Berardo (no CCB).No Porto, a Alfândega recebeu um "miminho" de um mestre absoluto da fotografia: Henri Cartier-Bresson, numa exposição de 121 retratos (de Leica) com anónimos e celebridades como Marilyn Monroe, a justificar em pleno a sua fama. Intitulada Tête à Tête, prolonga-se até abril de 2020. Outra grande sensação no Porto foi a estreia nacional de Olafur Eliasson em Serralves – com obras distribuídas pelo museu e pelo parque, que lá ficarão até junho: é impressionante o modo como as suas esculturas – reunidas sob o título O V/Nosso Futuro é Agora – simulam, na mais completa imobilidade, as ideias de movimento e passagem do tempo.Nota final para a apresentação polémica (porque o seu autor é contra o conceito de autoria e repudiou a exposição) do trabalho do artista urbano Banksy, em Genius or Vandal?, de junho a novembro na Cordoaria de Lisboa. Apontando os podres do capitalismo com referências disruptivas a movimentos artísticos do passado, esta foi a mostra de 2019 que melhor captou "o espírito do nosso tempo".