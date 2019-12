ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de dezembro de 2019.

Lil Bub era uma gata estranha. Muito pequena, por ser anã, tinha os olhos esbugalhados e, porque nasceu sem dentes, tinha a língua sempre pendurada. Mas foi isto mesmo que fez apaixonar milhões de pessoas em todo o mundo. A gata norte-americana tinha 2,4 milhões de seguidores no Instagram e quase 3 milhões no Facebook e as plataformas estremeceram quando o dono, Mike Bridavsky, anunciou no início deste mês que Lil Bub tinha morrido."Na manhã de domingo, 1 dezembro de 2019, nós perdemos a mais pura, bondosa e mais mágica força viva no nosso planeta", escreveu o dono. Mais de 720 mil pessoas reagiram consternadas. A gata era uma pet influencer, isto é, um animal de estimação com milhões de seguidores nas redes sociais e que se torna ele próprio numa marca. É o caso também de Jiff Pom, o lulu-da-Pomerânia que tem mais de 9,3 milhões de seguidores no Instagram.