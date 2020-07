Aos seis anos, Bridger Walker já é um herói. O menino norte-americano salvou a irmã de quatro anos de um cão, a 9 de julho.





Nesse dia, o pastor alemão com um ano de idade investiu contra a menina, e Bridger colocou-se entre os dois. Ela ficou incólume, mas o cão agarrou-se à bochecha do rapaz. O menino foi submetido a uma cirurgia de duas horas e teve que levar 90 pontos na cara.Segundo o canal CNN, quando o pai lhe perguntou porque é que ele tinha ficado entre a irmã e o cão, Bridger respondeu: "Se alguém tivesse que morrer, pensei que devia ser eu."

A tia do jovem criou uma página do Instagram e partilhou que Bridger era fã dos Avengers. Agora, a família foi contactada por vários atores como Mark Ruffalo, Tom Holland, Hugh Jackman, e Zachary Levi.



No Instagram, a atriz Anne Hathaway escreveu: "Eu não sou um Avenger, mas reconheço um super-herói quando o vejo. Na minha vida só posso esperar ter metade da coragem que tu tens na tua, Bridger." De seguida, questionou o ator Mark Ruffalo, que encarna a personagem de Hulk nos Avengers, sobre se ele precisava de um colega.





"Que nós sigamos o exemplo de Bridger, que enfrentemos o mundo como uma criança, e tragamos mais paz às nossas próprias casas, comunidades, estados e países", desejou a família da criança, num comunicado.