O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, afirma ter recebido com "tristeza e consternação" a notícia da morte do embaixador António Franco, salientando a sua "brilhante carreira" diplomática ao serviço de Portugal.

O embaixador António Franco morreu na quarta-feira, aos 76 anos.

Casado com a antiga eurodeputada e dirigente socialista Ana Gomes, António Franco foi embaixador de Portugal no Brasil, cargo que desempenhou entre 2001 e 2004 e onde terminou a carreira diplomática, depois de ter ocupado outros postos, como o de adjunto do chefe da missão temporária de Portugal no processo de paz em Angola e o de representante junto à Comissão Político-Militar.

"Com tristeza e consternação, recebi a notícia do falecimento do embaixador António Franco, de quem era amigo há largas décadas e com quem aprendi muito", escreveu o presidente da Assembleia da República numa mensagem hoje divulgada.

Ferro Rodrigues referiu que, ao longo da sua "brilhante carreira", António Franco ocupou vários e relevantes postos diplomáticos, "servindo o seu país sempre com distinção e honrando o nome de Portugal".

"O embaixador António Franco será certa e justamente recordado como um dos melhores diplomatas da sua geração. No momento do seu desaparecimento, é justo render-lhe sentida homenagem, como seja pelo decisivo contributo que deu para o processo de consolidação da paz em Angola", destacou o presidente da Assembleia da República.

Em seu nome e da Assembleia da República, Ferro Rodrigues transmitiu depois à família de António Franco, "muito em especial, à sua mulher, embaixadora Ana Gomes", o seu "profundo pesar" e "as mais sentidas condolências".