A 9 de outubro, Spelacchia (que significa "sarnenta"), a cadela de Cristian Mallocci, teve cinco cachorros. Um deles tem o pêlo verde e chama-se Pistachio - ou "pistácio". O agricultor não queria acreditar nos seus olhos quando viu a cor do cachorrinho, ao lado dos irmãos de pêlo branco.





Segundo a agência Reuters, é muito raro que um cão nasça com pêlo verde. Acredita-se que ocorre quando cães de pêlo claro contactam, no ventre da mãe, com um pigmento verde chamado biliverdina. É o mesmo que dá a cor às nódoas negras.Pistachio não será verde para sempre: ao longo dos dias, a cor tem-se dissipado e vai continuar a acontecer conforme ele cresce.Os irmãos e irmãs de Pistachio vão para novas casas, mas Mallocci vai manter o cão verde na sua quinta na Sardenha. Com a mãe, Pistachio vai guardar as ovelhas.Para Mallocci, o verde é o símbolo de esperança e sorte - e talvez Pistácio tenha nascido com essa cor enquanto se vive a pandemia de coronavírus, para dar um sorriso às pessoas.