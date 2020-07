Quatro dias depois do roubo, Mara recuperou o urso com a voz da mãe que morreu

Mara Soriano estava a fazer mudanças para a sua nova casa quando lhe roubaram a mochila. A hipótese de ter perdido documentos não a afetou particularmente; o que a assustou foi a ideia de ter perdido um urso de peluche que, quando abraçado, reproduzia uma gravação com a voz da sua mãe. Marilyn Soriano morreu em 2019, aos 53 anos, de cancro.

A canadiana esteve quatro dias sem aquele urso até que recebeu um email com o endereço de "Bom Samaritano" a dizer que tinha encontrado o peluche. A princípio Soriano disse ficar desconfiada, até porque estava a oferecer uma recompensa monetária elevada e pensou que podia ser alguém a aproveitar-se da situação.

A jovem combinou um encontro num espaço público. Quando avistou o homem, ele tirou o peluche da sua mochila e estendeu-o, embrulhado num lenço. "Eu comecei a chorar de imediato", confessa Soriano em declarações aos meios de comunicação social canadianos. "Eu não conseguia acreditar! Ela estava enrolada num lenço e quando a começou a destapar, os meus joelhos cederam... Eu não consegui ver nada imediatamente porque os meus olhos ficaram marejados. Tirei-a dos braços dele ainda antes de ele conseguir tirar o lenço inteiro e abracei-a com muita força."

O Bom Samaritano tinha, alegadamente, encontrado o peluche numa tenda num parque de Vancouver.

Quando apertado, o urso reproduz a frase: "Mara, adoro-te. Estou tão orgulhosa de ti. Vou estar sempre contigo". "De cada vez que sentia saudades da minha mãe abraçava aquele urso e ouvia aquilo", explicou a jovem em declarações à imprensa.





BREAK OUT THE @AviationGin, @VancityReynolds!!! MAMABEAR IS HOME!!! #FOUNDMARASBEAR pic.twitter.com/9yxTsiKWYd