Um camionista arriscou a sua vida para ter a certeza que ninguém era apanhado pela explosão provocada pelo seu veículo, que se incendiou enquanto era arranjado na China.O ato heróico de Sun Gang foi filmado e uma empresa de automóveis já anunciou que lhe dará um novo camião.A 14 de julho, Sun deixou o camião no mecânico em Xinmin. Quando estavam a soldar, os mecânicos pegaram fogo a um tapete de palha que era usado para transportar melancias no camião. Sun Gang é camionista de grandes distâncias.Sun tinha acabado de abastecer gasolina, e receou que o fogo provocasse uma explosão. A área era densamente povoada e havia uma bomba de gasolina perto. "Quando percebi que era difícil apagar o fogo, conduzi logo o camião para fora dali sem hesitação. Não podia deixar ninguém correr riscos por minha causa porque era o meu veículo", contou, citado pela agência Reuters.Os vídeos filmados tornaram-se virais. Uma testemunha relata que as pessoas ficaram preocupadas com Sun. "Ele conduziu o camião tão depressa que nem percebemos a gravidade do acidente. Mais tarde, entendemos que ele pensava nas outras pessoas, em vez dele", disse.Sun conduziu o camião a arder durante quatro quilómetros até uma zona vazia. Quatro ou cinco minutos depois de sair, o tanque de gasolina explodiu. "A cabine estava mesmo quente. Era como se tivesse um forno às costas. O tempo também estava quente. De qualquer maneira, tive que o afastar. Simplesmente, tenho medo de criar problemas aos outros", explicou. Não ficou ferido.O camionista tinha investido as poupanças de uma vida no camião, e há pouco tempo tinha terminado de pagar o empréstimo que contraíra. Com a oferta de um novo camião, Sun decidiu usar os ganhos do primeiro transporte de mercadorias que fizer como doações a instituições de caridade."Tenho que fazer um bom trabalho. Não vou desiludir a minha família. E tenho que ser merecedor da sociedade e dos internautas que cuidaram de mim", afirma Sun.