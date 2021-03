Maternidade impedida pela pandemia: 'Estaria a mentir se dissesse que estou resignada'

É mais um dos problemas que se agravou com a pandemia. Se as listas de espera para os tratamentos de fertilidade já eram grandes nos centros públicos agora são ainda maiores. Estima-se que já cheguem aos dois anos. Teresa Themudo é uma das mulheres, à beira dos 40 - faz no próximo dia 12 de março - que já não poderá tentar engravidar através destas técnicas sem pagar por isso. Já gastou mais de 20 mil euros em tratamentos e considera-se uma sortuda porque logo na primeira fertilização in vitro engravidou e teve a sua filha, Maria do Carmo (agora com 5 anos). Mas sempre imaginou que teria uma família grande (como a sua) e ainda alimenta a esperança de um dia conseguir, pelo menos, dar um irmão à filha.



"Se não houvesse pandemia se calhar em vez de ter sido chamada em agosto de 2020, teria sido em fevereiro e, se em fevereiro corresse mal, talvez pudesse ter sido chamada em dezembro, ou agora em janeiro de 2021, para fazer mais um tratamento. Não tenho 100% de certeza de que foi a pandemia a roubar-me esta oportunidade, mas atrasou o processo. Faço 40 anos a 12 de março, pelo que já deram por concluído o meu processo.



Tenho muita pena que num país em que a taxa de natalidade é tão baixa, e que está tão envelhecido, não se aposte muito mais nos tratamentos de fertilidade, não haja mais apoios, não há nenhuma companhia de seguros que comparticipe e até o apoio ao nível da medicação é insuficiente. Também acho que a idade limite devia ser aumentada para os 42, quem sabe até aos 45. Há imensos fatores que determinam que as pessoas adiem a maternidade e estas decisões deviam acompanhar a evolução dos tempos.