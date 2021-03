Desconfinar: “Os mais novos são os prejudicados, se as escolas se mantiverem fechadas”

Não são apenas relatos de cansaço e ansiedade: Jorge Ascensão revela que lhe chegam casos de pais que detetam regressões na aprendizagem dos filhos, crianças que passaram a ter mais dificuldade a ler, por exemplo. Daí a urgência de se incluir o primeiro ciclo na primeira fase de desconfinamento. "Já tínhamos proposto que se tivesse começado mais cedo, esta semana, por exemplo, com a abertura das creches e desta forma ir-se fazendo uma abertura mais faseada. Porque nos parecia haver condições, mas os especialistas é que têm uma palavra", refere o presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais.



Esta semana é decisiva no planeamento do desconfinamento, uma vez que será no próximo dia 11 de março que António Costa vai apresentar o plano do governo. Depois da reunião dos especialistas no Infarmed, as conclusões indicam que serão as creches as primeiras a reabrir, deixando de fora o pré-escolar e o primeiro ciclo. Raquel Duarte, da Administração Regional de Saúde do Norte, apresentou um plano que aconselha a que seja por ciclos de 15 dias a abertura dos 1.º e 2.º ciclos.



Já o epidemiologista do Instituto Ricardo Jorge Baltazar Nunes sublinhou que estamos a viver uma tendência decrescente de novos casos no país - nos últimos 15 dias, tivemos 141 casos por 100 mil habitantes. Assim sendo, prevê que a 15 de março estejamos "muito perto dos 60 casos por 100 mil habitantes" eum Rt menor do que 1 ou muito próximo de 1.