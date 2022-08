“[Estes filhos] não são meus. Eu só dei o material genético”

Ana Rita Marques, 38 anos, fez três doações de óvulos que já deram origem a quatro gravidezes. Dois bebés pertencem à mesma família. Ainda não é mãe, e talvez já não venha a ser. E não considera que o que fez tenha alguma coisa a ver com paternidade.

Se aparecer alguém a dizer que é seu filho, qual seria a sua reação? Não é meu. Eu não tenho direito sobre estas crianças. Eu dei o meu material genético. Só. Fiz três doações de óvulos e teria feito mais, se fosse possível [a lei portuguesa prevê que uma mulher possa doar ovócitos três vezes]. Estas três doações deram origem a quatro bebés, dois deles pertencem à mesma família. É só isso que sei, que houve quatro gravidezes que correram bem. Mais nada. Os pais destas crianças têm de ter confiança no processo, de que não vai aparecer alguém do nada a reclamar seja o que for. Porque aqui nem se pode falar de paternidade.