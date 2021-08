Elas contrariam a quebra de natalidade: mães na pandemia

Tinham passado os primeiros de 15 estados de emergência, ainda assim Rita Velez Grilo não hesitou em engravidar. Em junho de 2020, então com 32 anos, "tinha o relógio a dar horas", conta à SÁBADO. Atenuantes ao contexto de pandemia: a vida profissional estabilizara – finalmente tinha um trabalho fixo e aliciante, enquanto gestora de um espaço de coworking da Unicorn, na Avenida da Liberdade em Lisboa – e chegara o momento. "Foi uma decisão ponderada, já andava a pensar nisso desde o verão de 2019. Fiz todas as análises para estar preparada e o tempo não pára. Não iria prejudicar o trabalho por ficar de licença."



O marido de Rita, Tiago, vivia um momento mais difícil em termos laborais: apesar de ser engenheiro de telecomunicações na operadora Truephone, a sua loja de jogos de tabuleiro, Vault 01, em Santarém, fechava pelos confinamentos sucessivos. Mas isso não foi entrave para terem o primeiro filho, pelo contrário. Tinham mais disponibilidade. Victoria nasceu a 3 de março de 2021, no segundo ano de crise sanitária, com 3,28 quilos na clínica de Santo António da Amadora (Lisboa).



Foi com perplexidade que esta mãe soube do mínimo histórico de natalidade, registado no primeiro semestre de 2020: 37.700 bebés nascidos em Portugal, menos 4.400 do que no período homólogo do ano anterior e o valor mais baixo desde 1989, segundo dados do Instituto Nacional Ricardo Jorge e cálculos da TSF divulgados no início desta semana.



Efeitos do inverno demográfico