Pedro Xavier: 'Estado devia comparticipar congelação dos óvulos, por ter responsabilidade no adiar da maternidade'

Há 30 anos que não nasciam tão poucos bebés em Portugal e se é verdade que a idade média da mulher portuguesa ter o primeiro filho é, atualmente, aos 30,7 anos - segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, ou seja, cada vez mais tarde -, também há outro facto inegável: à medida que a idade avança, a probabilidade de uma mulher engravidar de forma natural diminui. Razão: também diminui a quantidade e a qualidade dos óvulos de que dispõe.



Pedro Xavier, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, considera que é importante as mulheres terem consciência da "dinâmica biológica da parte reprodutiva" e não deixarem para mais tarde o cuidar da sua fertilidade. Uma das formas de o fazer, defende o especialista, é adotar um estilo de vida saudável. Mas se quiserem acautelar a possibilidade de ter filhos, não o podendo fazer de forma natural por razões variadas, então a criopreservação dos óvulos pode ser uma opção.



Esta semana foi lançada uma plataforma online, chamada "Quando estiveres pronta", com o apoio científico da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, onde é possível ter acesso a este tipo de informação. Foi com esse pretexto que surgiu esta conversa com a SÁBADO.