Ser mãe pela primeira vez quase aos 50 anos

Francisca, de 52 anos, "era uma workaholic" a quem "não passava pela cabeça ter filhos". Sílvia, de 50, chegou a conformar-se com o que "achava que era a vontade de Deus": que ela "nunca viesse a ser mãe". Fazem parte do grupo cada vez mais numeroso de mulheres que têm filhos depois dos 40, uma opção que revolucionou o modo como ambas encaram o futuro e, também, como vivem o presente.

"É uma situação que se vem a acentuar nos últimos 20 anos. Porque não têm uma situação laboral estável, porque apostam na formação académica ou porque a carreira o exige, cada vez mais mulheres adiam a maternidade", nota Pedro Xavier, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução. E as estatísticas confirmam: em 2000, a idade média da mulher ao nascimento do primeiro filho era de 26 anos; em 2020 já estava nos 30,7.

Francisca Barros enquadra-se num dos perfis indicados pelo obstetra. Auditora numa multinacional, "era absolutamente focada no trabalho". Além disso, nunca foi pessoa de ficar encantada com bebés e considerava "enfadonhas as conversas das colegas sobre filhos". "Ouvia, sorria calada, e esperava que acabassem", conta. Mas, depois de alguns anos com aquele que agora é seu marido, sentiu, sem aviso prévio, "o relógio biológico".