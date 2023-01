Marie Kondo 'desistiu' de ter uma casa arrumada

A especialista em organização japonesa Marie Kondo partilhou que, neste momento, desistiu de arrumar a sua casa. Tendo em conta que tem de cuidar de três filhos, a casa da sua família acabou por ficar mais "desarrumada".







Numa entrevista ao The Washington Post , a guru da limpeza partilhou que a arrumação não era a sua prioridade: "A minha casa está desarrumada mas a maneira como ocupo o meu tempo é a forma certa para mim neste momento e nesta fase da minha vida".Quando o seu terceiro filho nasceu, em 2021, a vida de Marie Kondo mudou significativamente uma vez que até ao momento era uma "organizadora profissional", pelo que mantinha sempre a sua casa arrumada. Porém, agora desistiu das arrumações mas garante que foi "no bom sentido".A estrela da série da Netflix Marie Kondo a Magia da Arrumação referiu ainda: "Agora percebo que o que é mais importante para mim é passar tempo de qualidade com os meus filhos em casa".Nesta fase, Marie Kondo não se encontra concentrada apenas na organização da sua casa mas sim na forma geral como aproveita a sua vida. O seu novo livro Kurashi em casa de Marie Kondo: Como organizar o seu espaço e alcançar a vida ideal, a autora explora o conceito japonês de kurashi, que pode ser traduzido para forma de vida, e deixa aos seus leitores várias dicas para os elementos do dia-a-dia serem vividos com mais calma e felicidade.O livro define arrumar como "lidar com todas as ‘coisas’ da nossa vida", pelo que Marie Kondo encoraja os leitores criarem o seu próprio ritmo e rotinas com base no que faz cada pessoa feliz. É recomendado que cada pessoa defina uma rotina realista e a mantenha durante 10 dias para que seja possível avaliar se as mudanças de hábitos o fez sentir melhor.