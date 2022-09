Grandes ideias para os quartos das crianças pequenas

Não é fácil dar às crianças o espaço de que elas tanto precisam em casa – para brincar, para descansar, para se divertirem com os amiguinhos… Tendencialmente, os quartos acabam a corresponder, essencialmente, ao tamanho das crianças. Filhos pequenos, quartos pequenos. Para lhes dar o melhor deste mundo, resta, portanto, saber aproveitar os espaços ao máximo, com todas as soluções e ideias que permitem dar às crianças o espaço certo para serem felizes. Ora, vejamos três grandes ideias, simples, para os quartos das crianças pequenas.

1. Arrumação extra

Quem é o pai que nunca se viu numa sala em que o chão é menos tapete e mais brinquedos? Sobretudo quando há mais do que um filho em casa ou quando as crianças recebem visitas para planos recheados a brincadeira. Tendo em conta que também as salas estão a ficar cada vez mais pequenas e que são, habitualmente, uma divisão partilhada (pelos pais que querem acompanhar as notícias, pelos irmãos mais velhos que querem acabar de ver a série preferida…), a solução passa por garantir que o quarto é o local perfeito para as crianças se entreterem. Como? A solução ideal para quem precisa de espaço para guardar coisas são os sommiers rebatíveis da Maxcolchon, que podem ser de abertura frontal ou lateral. Assim, as crianças podem facilmente usufruir de todos os brinquedos sem grandes desarrumações (sempre com ajuda dos adultos para retirar e guardar, claro). Este espaço de arrumação extra é ainda uma boa opção para guardar roupas de outras estações.

2. Quarto duplo

Quem fala em receber visitas, fala em pernoitadas. Nestas alturas, em que precisamos mesmo de uma cama extra, a opção mais elegante é o estrado duplo da Maxcolchon. Numa questão de segundos, a cama passa facilmente a cama dupla com o colchão inferior. E, voilà, tudo pronto para a festa do pijama!

Quartos com muito estilo Na Maxcolchon, tanto os sommiers rebatíveis como as camas duplas estão disponíveis em todos os tecidos: chenille, couro ecológico, aqualine, ecolife e lux arabica. Assim, pode escolher entre as mais de 40 cores disponíveis e combiná-las com o modelo de cabeceira que melhor se adequa ao estilo do quarto das crianças. Com a Maxcolchon, tem tudo nas mãos para criar um quarto de sonho.

3. Colchão para sempre

Um quarto de sonho vai muito além da estética. É preciso ter em conta as necessidades de descanso de cada criança, para que seja possível oferecer-lhes o melhor descanso, quer seja em quartos grandes ou mais pequenos. Uma das melhores opções é o colchão cipriota da Maxcolchon, o companheiro perfeito durante o crescimento. Este colchão proporciona a firmeza e adaptabilidade necessárias para manter o alinhamento correto das costas e conta com o tratamento antibacteriano Eco-Fresche – a garantia para dormir em segurança todas as noites.

A Maxcolchon é especialista em produtos de repouso há mais de 15 anos e conta com um portefólio único de produtos de qualidade a um preço muito mais competitivo, controlando todo o processo de fabrico sem intermediários. Todas as encomendas são criadas especificamente para cada cliente, o que garante um nível de personalização elevado, incluindo a possibilidade de optar por colchões feitos à medida – com largura, comprimento e espessura específicos.

Excluindo os colchões por medida, que são fabricados de forma meticulosa e completamente artesanal, todos os outros têm um período experimental de 100 dias para garantir que tem em casa o colchão perfeito. Além dos colchões, sommiers e estrados, a Maxcolchon conta ainda com bases, cabeceiras, almofadas e roupa de cama no vasto catálogo, com tudo o que precisa para criar uma equipa de descanso perfeita.

Para que nenhum cliente tenha de renunciar a um descanso de qualidade, a Maxcolchon aposta em numerosos métodos de pagamentos, sendo que um dos mais importantes é o financiamento sem juros.