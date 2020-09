Tem a secretária sempre cheia de tralha? Então leia isto

A guru mundial da arrumação está de regresso. Desta vez, Marie Kondo ajuda-nos a pôr em ordem o nosso local de trabalho – desde secretárias atulhadas em papéis, a organizar o correio eletrónico e a rede de contactos, até a gerir o tempo – no livro Crie alegria no seu trabalho, editado pela Pergaminho, que chega às bancas esta sexta-feira, 25.O local de trabalho é um íman de desarrumação. Se acrescentarmos a isso a desarrumação mental que advém de tarefas sem sentido e reuniões sem propósito, não é de admirar que cheguemos ao fim (ou ao meio!) do dia de trabalho sem um pingo de energia. Para escrever este livro, a japonesa especialista em organização - autora do best seller mundial Arrume a Sua Casa, Arrume a Sua Vida e protagonista da série da Netflix A Magia da Arrumação - juntou-se ao professor de Psicologia e Comportamento Organizacionais, Scott Sonenshein. Partilhando histórias, casos de estudo e estratégias simples e práticas, ensinam como qualquer um pode eliminar o que está a mais e criar espaço no trabalho para aquilo que realmente importa. Aqui ficam algumas dicas:Se pretende levar a cabo uma arrumação completa ao ponto de nunca voltar a cair na desarrumação, deve ter sempre este objetivo em mente: há que saber o sítio de absolutamente tudo o que faz parte do seu espaço de trabalho. Há que saber o que tem e em que quantidades. Onde arruma cada objeto? Que tipo de itens tem tendência a acumular. (…) Arrume tudo de uma assentada e atribua um lugar específico a cada categoria de objeto. Ao escolher um sítio exato para arrumar cada item no seu espaço de trabalho, está a garantir que encontrará sempre aquilo de que precisa. Ao aprender a arrumar da maneira certa, qualquer pessoa poderá ter um espaço de trabalho pleno de alegria e, assim, evitar eventuais recaídas.Ao fazer arrumações, o que mais importa é escolher apenas o que contribui para a sua felicidade e apreciar cada um desses objetos. Há três tipos de artigos que deve guardar. Em primeiro lugar, os que lhe inspiram alegria de um ponto de vista pessoal, como uma caneta favorita, um bloco de notas com um design que lhe agrada ou um retrato de família. Em segundo lugar, os artigos funcionais e que o ajudam no desempenho das suas funções, consumíveis de uso frequente como agrafos ou fita adesiva. Por último, deve guardar os que lhe podem comportar alegrias futuras. Uma simples fatura, por exemplo, não é coisa para nos entusiasmar, mas tem o mérito de indiscutível de nos permitir receber um reembolso quando declaramos despesasÉ a altura do dia que traz mais vantagens. Ao começarmos o dia de trabalho às 9h da manhã, tratamos de arrumar tudo com redobrada concentração e eficácia. Por outro lado, a frescura própria das primeiras horas do dia fará com que se sinta mais otimista acerca do que está a fazer e será capaz de apreciar o processo. Desta forma poderá decidir com facilidade o que guardar e o que descartar.No que à papelada diz respeito, a regra básica é deitar tudo fora. Os clientes ficam chocados sempre que lhes digo isto. Como é evidente, não pretendo erradicar por completo os documentos de papel da sua vida. Com isto pretendo apenas transmitir a urgência e resolução necessárias para sermos capazes de guardar apenas papéis absolutamente fundamentais e descartar tudo o resto. (...). As folhas de papel são objetos tão leves e delgados que as vamos acumulando sem pensar muito no assunto. Contudo, quando precisamos de as ordenar, o processo revela-se extremamente penoso porque exige que analisemos o conteúdo detalhado de cada documento. (...). Pode ser útil dividir os papéis em três categorias: pendentes de resolução, guardados por necessidade e guardados por vontade própria. De seguida, detenhamo-nos nos papéis que guardamos por necessidade. A conformidade corporativa dita que certos relatórios, declarações, contratos e outros documentos sejam guardados por um determinado período de tempo, independentemente de lhe inspirarem alegria ou não. Organize-os por categoria e guarde-os num arquivo ou em pastas numa prateleira. Se não for necessário guardar os originais, pode digitalizá-los e guardá-los eletronicamente.Uma vez escolhidos os objetos que lhe inspiram alegria, está na altura de os arrumar. Eis três regras básicas de arrumação a ter em conta.A razão pela qual as pessoas têm recaídas depois de se terem dado ao trabalho de fazer uma arrumação a fundo é que não se decidem a respeito do local onde guardar cada tipo de item. Ao não saberem onde guardar as coisas quando as usam, o seu espaço de trabalho rapidamente volta a ficar desordenado.O espaço de arrumação de uma secretária é extremamente limitado, pelo que deverá aproveitar ao máximo a superfície de que dispõe. As caixas são excelentes para isso. Pode usar caixas de diferentes medidas como forma de repartir uma gaveta.. A regra de ouro é não usar a secretária para guardar nada. Escolha uma das suas gavetas ou estantes para guardar todos os objetos de cada uma das categorias. (...). Deverá designar um sítio para arrumar até aquilo que usa diariamente, tal como uma caneta ou um bloco de notas.A reunião é um espaço partilhado de colaboração, de processos de decisão e de troca de ideias. Estime esse espaço e ele será sempre uma fonte de alegria.Compareça a valer. Endireite-se na cadeira, aproxime-se da mesa e irradie energia positiva. Esta não é a altura para a sua cabeça se perder em divagações.Se o responsável pela reunião partilhou a ordem de trabalhos de antemão, trate de a estudar. Se acha que não tem tempo para se preparar, se calhar também não tem tempo para ir à reunião. Volte a perguntar a si próprio: valerá mesmo a pena ir a esta reunião?Todos reparamos sempre que espreita o telemóvel. É falta de educação e dá a entender que a reunião é uma questão secundária para si e que não merece a sua atenção.Numa reunião é fundamental que possamos aprender uns com os outros. Ora, isto é bastante difícil de se fazer porque todos adoramos falar.Há alturas em que dispõe de informação excecional para partilhar. Procure contribuir para o progresso do diálogo com dados novos, uma perspetiva diferente ou simplesmente para pôr a conversa nos eixos.Apontar o dedo, cortar a palavra a alguém ou fazer elogios em boca própria apenas contribui para perturbar o regular funcionamento de uma reunião. Deixe os comentários mordazes e má atitude à porta.