Três ursos morrem congelados no porão de um avião na Bélgica

Três ursos morreram congelados, este fim-de-semana, depois de terem ficado mais de 24 horas presos no porão de um avião. O acidente ocorreu no aeroporto de Liège, na Bélgica, numa altura em que a região atravessava fortes nevões.







Segundo avança o jornal SudInfo , a aeronave partiu do Peru e tinha como destino o Qatar, mas acabou por ficar retida na Bélgica devido ao mau tempo. No seu interior encontravam-se nove melursus ursinus, uma espécie habituada a viver com temperaturas entre os 20 e os 25 graus e que é considerada "muito vulnerável".Apesar do aeroporto belga ser conhecido por defender um tratamento especializado no transporte de animais, o caso está a criar bastante revolta no país uma vez que tudo aponta para que neste caso nada tenha sido feito para salvar os ursos.Segundo as autoridades já foi aberta uma investigação e Celine Tellier, ministra do bem-estar animal belga, disse à rádio Bel-RTL que o governo está a apurar "as responsabilidades e as sanções que serão tomadas".Os melursus ursinus são uma espécie conhecida por outros nomes, como "urso-beiçudo" ou "urso-preguiça", são originários do subcontinente indiano e, nos últimos anos, têm sido frequentemente capturados para serem domesticados e treinados como ursos dançarinos.