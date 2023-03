Mãe de Leonardo da Vinci podia ser escrava

Uma nota escrita pelo pai de Leonardo da Vinci em 1452 e recentemente descoberta refere que ele libertou uma escrava, de nome Caterina, e que esta pode ser a mãe do génio renascentista.







O documento foi encontrado pelo professor de literatura italiana Carlo Vecce que sugeriu que a escrava em questão era mãe de Leonardo da Vinci. Essa foi também a premissa que deu origem a um romance escrito pelo italiano, que faz um relato fictício sobre a vida desta susposta mãe, O Sorrido de Caterina.O romance aborda ainda os poucos factos da vida do artista nos quais historiadores concordam: da Vinci era filho ilegítimo fruto de uma relação que o seu pai teve com uma mulher de uma classe social inferior e que se chamava Caterina. A existência do documento assinado por Piero da Vinci foi agora revelada para coincidir com o lançamento da obra ficcional de Vecce.Pouco se sabe sobre a vida do pintor, escultor e inventor e os poucos factos consensuais só foram descobertos em 2016 através de uma declaração de imposto de renda de 1457 encontrada pelo seu principal historiador, Martin Kemp. A declaração de renda era de Antonio da Vinci, avô de Leonardo, e listava os membros da família que viviam naquela casa. Entre os moradores encontrava-se o filho ilegítimo de Piero da Vinci, "nascido dele e de Caterina".Se Leonardo da Vinci fosse filho legítimo teria de ter seguido o ramo profissional do seu pai e seria um tabelião, oficial público que conserva as notas ou traslados de escrituras. Uma vez que era ilegítimo, a sua carreira e educação puderam tomar outro rumo e Leonardo da Vinci tornou-se aprendiz de Andrea del Verrochio, que detinha um atelier de ourivesaria e pintura.A escravatura era uma parte intrínseca da estrutura social da Europa renascentista e existem vários registos legais da existência de escravos nesta época. Ainda assim, muitos historiadores ainda tentam perceber o significado de se ser escravizado durante o renascimento e as condições em que estes escravos viviam.Os escravos circassianos, como era o caso de Caterina, eram oriundos da região do Cáucaso, na sua maioria muçulmanos, e as mulheres eram conhecidas pela sua beleza.No caso da mãe de Leonardo da Vinci, Martin Kemp acredita que Caterina tenha recebido um pequeno dote pelo casamento, é também possível que Piero da Vinci, que era o seu dono, lhe tivesse garantido a emancipação após o nascimento de Leonardo.