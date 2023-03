Quando O Código Da Vinci enfureceu a Igreja

"O livro está em toda a parte. Há um risco real de que muitas pessoas que o leiam acreditem nas fábulas que ele contém são verdadeiras", disse o então arcebispo italiano Tarcísio Bertone, nomeado pelo Vaticano para refutar a narrativa do bestseller de Dan Brown, O Código da Vinci.



Mona Lisa, o famoso quadro de Leonardo da Vinci apareceu na capa da edição portuguesa de O Código Da Vinci

Publicado em 2003, o livro contava que Jesus tinha casado com Maria Madalena, que era na verdade o Santo Graal, por ter dado continuidade à linha de sangue do Messias. Mais: a ordem dos Templários, cavaleiros da Idade Média, tinham protegido os descendentes do Salvador e tinham sido eliminados. Por quem? Pela própria Igreja Católica que tudo teria feito para esconder a família de Jesus.



A trama policial, que seguia os passos e descobertas do professor de simbologia religiosa da Universidade de Harvard Robert Langdon e da criptologista Sophie Neveu, agarrou leitores em todo o mundo. O livro vendeu mais de 80 milhões de cópias em todo o mundo, foi adaptado para o cinema com Tom Hanks no papel principal em 2006, e tornou milionário o autor norte-americano, Dan Brown, que terá encaixado cerca de 235 milhões de euros.

Como obra de ficção, O Código Da Vinci contém algumas partes reais e muita história fruto da imaginação do escritor. Mas o êxito mundial assustou os católicos. Para além de nomear o hoje cardeal Tarcísio Bertone para apresentar conferências e seminários a refutar a narrativa, houve organizações católicas, como a Human Life International, que tentaram boicotar o filme, acusando-o de promover o satanismo.





A Opus Dei, uma organização religiosa evangelizadora fundada em 1928 pelo sacerdote espanhol Josémaria Escrivá de Balaguer, que no livro é caracterizada como um culto perigoso, da qual pertence um dos vilões, o monge Silas, viu-se obrigada a publicar um comunicado de 127 páginas onde enumerar os erros cometidos no livro. "Muitos leitores ficaram intrigados com as afirmações sobre história cristã e a teologia apresentada no Código Da Vinci", escreveram. "Queremos lembrar-lhes que é uma obra de ficção e não uma fonte de informação confiável." O que era então verdade e ficção no livro?

A Ordem dos Templários e o Santo Graal

A Ordem dos Templários foi criada em 1118 em Jerusalém com o intuito de proteger os peregrinos que viajavam até à Terra Sagrada e tornou-se numa poderosa congregação militar durante as Cruzadas.







O anel usado pelos cavaleiros da Ordem dos Templários.

O poema da Idade Média sobre o rei Artur, Parzival, do poeta alemão, Wolfram von Eschenbach, é a primeira referência ao Santo Graal, um cálice com poderes de restaurar a vida. No poema, conta-se que foram os cavaleiros templários, que o terão encontrado durante as cruzadas. Mas não há qualquer prova histórica da existência deste cálice.

Ainda assim, é verdade que os cavaleiros dos Templários foram destruídos pela Igreja Católica. Receoso do seu crescente poder, o papa Clemente V, juntamente com o rei francês Filipe IV, que se encontrava endividado com a Ordem, afirmou no século XIV ter tido uma visão divina que denunciava os cavaleiros como hereges e sodomitas. Os militares foram presos, torturados e queimados nas fogueiras. A ordem foi dissolvida em 1312.

No Código Da Vinci, o Santo Graal não é um cálice, mas é a própria Maria Madalena, seguidora ou apóstola, segundo alguns especialistas, de Jesus Cristo. Segundo o livro, Maria Madalena teria se casado com Jesus Cristo e tido uma criança. A ideia vai contra a teologia da Igreja Católica, em que Jesus foi um ser puro que rejeitou os prazeres carnais.

Maria Madalena

Ainda assim, a ideia de que Jesus, um judeu, tenha-se casado não é de todo colocada de parte pelos especialistas em história das religiões. "Porque não haveriam um homem e uma mulher livres ter um relacionamento? Os textos bíblicos não suportam a tese, mas João Evangelista tem o cuidado de esclarecer no fim do seu evangelho que nem tudo sobre a vida de Jesus ficou registado. Logo não se pode excluir a hipótese", disse à SÁBADO o diretor de mestrado em Ciência das Religiões na Universidade Lusófona José Brissos-Lino.







"A companheira do Salvador é Maria Madalena. O Salvador amou-a mais do que a todos os discípulos", lê-se no Evangelho de Filipe, que não foi incluído no cânone da Igreja Católica. A mulher que ficou para a história como prostituta, depois de um sermão do Papa Gregório Magno, em 597d.C, terá sido antes uma mulher rica, oriunda de Magdala, uma próspera vila piscatória no mar da Galileia, e que terá financiado a missão de Jesus. No texto bíblico não há qualquer indicação de que tenha sido prostituta.

O Priorado de Sião

O livro refere uma organização secreta, com membros tão conhecidos como o artista Leonardo da Vinci e o escritor Victor Hugo, criada para proteger os descendentes de Jesus ao longo dos séculos. A organização existiu, mas foi criada no século passado, em 1956, pelo francês Pierre Plantard com o intuito de restaurar a monarquia em França.

O francês, que se dizia descendente da dinastia Merovíngia, a primeira a governar o reino Franco, a região da antiga Gália, apresentou documentos que indicavam a existência de uma descendência de Jesus e Maria Madalena. Mas os documentos eram forjados e o próprio admitiu em tribunal, em 1993, que tudo não passava de uma invenção.







O livro garante que Leonardo Da Vinci incluiu Maria Madalena no quadro A Última Ceia, à direita de Jesus.

Leonardo Da Vinci

Dan Brown atribui ao inventor, pintor, matemático e cientista renascentista, Leonardo da Vinci o conhecimento da família de Jesus, escondendo essa informação nos quadros e escritos codificados. Escreve mesmo que o artista pintou Maria Madalena no quadro A Última Ceia sentada à direita de Jesus. Mas os especialistas em arte garantem tratar-se do apóstolo João, pintado de forma mais feminina para salientar a sua juventude.







Leonardo da Vinci nunca fez parte do Priorado do Sião.

Quanto aos textos codificados, é verdade que Leonardo da Vinci escreveu algumas das suas teorias sobre astronomia, geologia e arqueologia em escrita espelhada, que só se conseguia ler com um espelho, para evitar o julgamento da Igreja Católica. Mas os historiadores de arte garantem que não escreveu nada sobre as suas crenças religiosas. Também não há registo de que tenha inventado elixires da vida, nem objetos de torturam como refere O Código Da Vinci.

Opus Dei

A organização religiosa é descrita como uma associação criminosa no livro de Dan Brown. Aliás, é da Opus Dei o monge Silas que, no livro, recorre ao homicídio para evitar a descoberta da descendência de Jesus. Partes da sua caraterização é verídica: é verdade que os membros usam um cilício, uma corrente de metal com pontas que se coloca em redor da coxa para exercer a mortificação corporal como penitência.







O fundador da Opus Dei, Josemaría Escrivá de Balaguer.

Mas os membros não são monges e realizam profissões comuns. Em Portugal existem 1625 membros, a maioria mulheres, e a maioria não segue um compromisso de celibato. O fundador do BCP, Jorge Jardim Gonçalves, é membro da Opus Dei. A organização emitiu um comunicado onde salientava os erros e exigiu que a Sony Pictures incluisse um aviso no início do filme, com o mesmo título que o livro e que estreiou em 2006, a informar que se tratava de uma obra de ficção. Não aconteceu.



Mas, depois da estreia do filme, a Opus Dei norte-americana garantiu ter recebido mais de três milhões de visitas ao seu site. "Alguns dos curiosos tornaram-se membros", disse na altura Peter Bancroft, responsável pela comunicação da organização, à revista New Yorker.