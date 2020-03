Lusodescendente lança livro infantil sobre Festas portuguesas nos EUA

A empresária lusodescendente Ângela Simões lançou um novo livro bilingue ilustrado para crianças dos 6 aos 12 anos, com uma história que retrata a tradição das "Festas" nas comunidades portuguesas nos Estados Unidos.

Com ilustrações da luso-americana Hélia Borges Sousa e tradução portuguesa do professor Diniz Borges, o livro intitula-se "Maria and Joao go to the Festa! A Maria e o João vão à Festa!" e está disponível na livraria online Amazon em formato papel.

"Durante a minha infância em quase todos os fins de semana íamos a uma Festa", disse à Lusa a autora, que foi rainha e aia das celebrações em vários anos e noutros levava bandeiras ou estandartes. "As Festas foram uma grande parte da minha vida, tenho muito boas memórias", acrescentou.

As "Festas" das comunidades nos Estados Unidos estão ligadas a eventos religiosos com uma forte componente de tradições açorianas, refletindo a origem da maior parte dos emigrantes portugueses no país.

Ângela Simões, lusodescendente de terceira geração, teve a ideia de escrever livros bilingues para crianças quando começou a ler histórias infantis em português à filha e teve dúvidas em relação a certas palavras. Se os livros fossem bilingues, ela conseguiria perceber o sentido das palavras em português que não conhecia.

Depois dos livros "Pretty Girl, Linda Menina", "Handsome Boy, Lindo Menino" e "Numbers, Colors, Fruits, Números, Cores e Fruta", para uma audiência mais nova, a autora decidiu escrever um livro mais completo em termos de narrativa.

"Percebi que não havia livros infantis sobre as Festas, o seu colorido, a diversão", afirmou, referindo que "há um livro que documenta a história das Festas na Califórnia" mas nada com que as crianças lusodescendentes, como ela foi, se identificassem.

"Aprendi palavras enquanto escrevia o livro, o que reflete a razão pela qual tive a ideia de o escrever", contou. "Os portugueses nos Açores poderão identificar-se com o aspeto das Festas e os portugueses em Portugal poderão ter um vislumbre da cultura luso-americana".

Ângela Simões publica os livros através da insígnia Riso Books, tirando partindo do mecanismo de impressão a pedido da Amazon, o que faz com que não seja necessário um grande investimento financeiro à partida nem a manutenção de um inventário. "Este modelo permite a qualquer autor publicar o que pretende", sublinhou.

A empresária, que é também 'chair' do Conselho de Liderança Luso-americano (PALCUS), tem uma "longa lista" de tópicos que gostaria de abordar em livros com ilustrações para crianças, em colaboração com a artista Hélia Borges Sousa. "Escrever um por ano seria ótimo", afirmou.