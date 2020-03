Crítica em quarentena: Diamante Bruto, um filme incrível na Netflix

Os Irmãos Safdie não estão aqui para jogar pelo seguro. Cada vez mais, um filme deles é uma experiência visceral e sem rede de segurança, transformando não actores em figuras cinematográficas e estrelas de cinema em gente comum. Em Good Time, um dos melhores filmes de 2017 e também disponível na Netflix Portugal, Robert Pattinson tem a melhor interpretação da sua carreira, tornando-se irreconhecível enquanto se esconde nas sombras dos becos escuros de Nova Iorque ou é iluminado pelos neons coloridos de uma feira popular abandonada.Agora, os irmãos Safdie oferecem um palco para Adam Sandler mostrar de novo – depois de Punch Drunk Love – Embriagado de Amor (2002), de Paul Thomas Anderson ou mesmo Gente Gira (2009), de Judd Apatow – que a sua carreira é um case study dos efeitos do capitalismo no cinema Americano: é como se ele guardasse o seu talento numa caixa que esconde debaixo de todos os milhões de dólares que ganha com comédias absurdas, preguiçosas e intelectualmente insultuosas. Em Diamante Bruto, sem a proteção daquele filtro iluminado e sem a textura que caracteriza os maus filmes, Sandler revela-se. É como um actor encurralado e a sua única hipótese de fuga é elevar-se à altura do material. Até porque o comediante está no centro de cada cena e é a sua nervosa energia frenética – como se o interior do corpo de Howard, o comerciante de diamantes viciado em jogo que está envolvido em tantos esquemas que o seu mundo pode colapsar a qualquer momento, estivesse mergulhado em adrenalina – que faz de Diamante Bruto uma experiência não recomendável aos que sofrem de taquicardia ou tensão alta.Ainda a propósito da audácia dos Irmãos Safdie, que se tornaram justamente num nome de referência do Cinema Indie Americano: o filme começa numas minas de diamantes na Etiópia, em 2010. Há um trabalhador que deu cabo de uma perna e os patrões Chineses tentam controlar a revolta dos empregados. Dois deles aproveitam a distracção e retiram das entranhas da terra uma enorme e luminosa esmeralda.A câmara aproxima-se das cores que brilham, tanto que o interior da pedra preciosa se transforma numa galáxia por onde o espectador viaja no espaço e no tempo até chegar ao seu destino: o cólon de Howard, que está deitado numa maca enquanto lhe fazem uma colonoscopia. Estamos agora em Nova Iorque, em 2012. É Primavera. Mesmo identificando algumas das referências usadas na sequência – o breve prólogo onde a origem do conflito é algo que foi roubado (escavado) às entranhas do próprio planeta remete para O Exorcista, a ideia de usar o interior do corpo humano como pano de fundo para os créditos surgiu primeiro em Clube de Combate, quando percorremos os neurónios de Jack, o Narrador, até encontrarmos o cano de um revólver –, é sinal dos verdadeiros autores quando o familiar é revisto e reinterpretado até se tornar singular.O cinema dos Safdie é quase anacrónico, são filmes que desejam viver nos anos 70, quando não existiam telemóveis ou câmaras digitais e o mundo era granulado e sujo nas pontas, habitado por anti-heróis que acabam sacrificados no altar dos seus próprios defeitos. Há um imediatismo admirável que se liberta (aparentemente) de todos os artifícios, algo que só é possível porque o trabalho de Darius Khondji é extraordinário – e, já agora, um breve olhar de espanto para a carreira deste director de fotografia Iraniano: já esteve ao lado de Jean-Pierre Jeunet, David Fincher, Bernardo Bertolucci, Neil Jordan, Roman Polanski, Danny Boyle, Woody Allen, Sydney Pollack, Wong Kar-Wai, Michael Haneke, James Gray, Bong Joon Ho, Paul Thomas Anderson e Nicolas Winding Refn. Se o cinema fosse uma competição onde cada crédito vale pontos, Khondji já a tinha ganho.Voltando a Diamante Bruto, o filme merece o grande ecrã mas seria pior não existir qualquer oportunidade de o ver. E já que estamos em frente a um computador, até se pode visitar https://vimeo.com/382811408 e ver Goldman v Silverman, a curta que os Safdie fizeram com Sandler em Times Square. Também aqui, os autores Americanos usam o mundo – e Nova Iorque em particular – como palco. E as pessoas à volta nem sequer percebem que estão num filme.Dos Irmãos SafdieEUA / Drama135m / M/16Com Adam Sandler, Julia Fox e Kevin Garnett