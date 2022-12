Estão escolhidas as melhores cidades do mundo para visitar

Turismo, sustentabilidade e economia são as vertentes avaliadas anualmente pelo estudo da Euromonitor International para os 100 melhores destinos citadinos no mundo. Para chegar à classificação final, há 57 parâmetros que são levados em conta através de seis pilares - desempenho económico; desempenho turístico; infra estruturas turísticas; políticas de turismo e de atratividade; saúde e segurança; sustentabilidade.



Capital francesa continua a encantar Francois Mori/Pool via REUTERS

O primeiro lugar da lista referente a 2022 vai para Paris e este é o segundo ano consecutivo que a capital francesa leva a distinção. Na segunda posição ficou a cidade do Dubai, que lidera o número de chegadas internacionais, com mais de 12 milhões de visitantes, praticamente o dobro do que foi conseguido no ano anterior. A medalha de bronze coube a Amesterdão, a capital dos Países Baixos, logo seguida de Madrid (4ª) e Roma (5ª).



No top-10, estão ainda (e por ordem) Londres, Munique, Berlim e Barcelona com a 10ª posição a ser entregue a Nova Iorque, a cidade melhor classificada entre as das Américas.



Quanto aos destinos portugueses, duas cidades em destaque: Lisboa e Porto. A capital ocupa um interessante 13º lugar (atrás de Praga e Milão), deixando Los Angeles e Singapura a fechar o top-15. Já o Porto, fica pela 45ª posição, imediatamente atrás de Palma de Maiorca e à frente de Vancouver e Quioto. O top-50 fica completo com Taipé, Sevilha e Varsóvia.

A Euromonitor International é um dos principais fornecedores mundiais de informação de negócios e análise de mercados. Sobre esta classificação, os seus responsáveis garantem que "enquanto 2022 foi um ano positivo para as viagens e o turismo, o caminho para a total recuperação pós-pandemia é longo e os apoios governamentais continuam a ser cruciais em todas as regiões" do planeta.