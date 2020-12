Jeff passou meses à procura de quem o ajudou a sobreviver à covid-19. Agradeceu a 116 pessoas

"A história, se é que há uma, não é a de que sobrevivi, mas a de que estas pessoas salvaram a minha vida. Senti mesmo a necessidade de as encontrar, saber os seus nomes e agradecer-lhes." Estas declarações são de Jeff Gerson que a 18 de março foi internado no hospital NYU Langone Tisch. Quando lá chegou tinha falta de ar, uma tosse incontrolável e 39,4ºC de febre. No dia seguinte era diagnosticado com covid-19 e ligado a um ventilador.Jeff, de 45 anos, ficou um mês em coma. E passou os cinco meses seguintes a tentar agradecer a todos os profissionais que trabalharam no seu caso e contribuíram para que sobrevivesse. "Senti-me tremendamente agradecido e sortudo", contou à CNN . Agora já conseguiu agradecer às 116 pessoas que o ajudaram, entre enfermeiros, médicos e fisioterapeutas respiratórios.Em novembro, Jeff escreveu uma carta que o administrador do hospital passou aos profissionais que o acompanharam. "Se está a receber esta carta, é porque tomei conhecimento de que esteve envolvido no processo de salvar a minha vida", escreveu.Jeff acordou a 17 de abril do seu coma, um dia antes do sexto aniversário do filho. Na semana seguinte sairia do hospital debaixo de uma chuva de aplausos. Porém, enquanto esteve internado não teve oportunidade de agradecer a todos os profissionais, uma vez que as entradas no quarto estavam limitadas e apenas às enfermeiras conseguiu agradecer logo no momento.Por isso, teve de recorrer a várias fontes para conseguir chegar a todos os profissionais. Uma enfermeira ajudou-o a encontrar 60 pessoas, através das escalas de serviço, um mês depois da alta hospitalar de Jeff. Outros nomes chegaram pelas fichas do seguro de saúde e, finalmente, conseguiu encontrar profissionais que estiveram ligados ao pedido dos mais de 750 testes a que foi submetido no hospital (de testes de sangue a eletrocardiogramas) na aplicação MyChart.De fora da lista de agradecimento ficou apenas um médico: Sydney Mehl, um cardiologista que viria a contrair a covid-19 e acabou por morrer, apenas dois dias depois de Jeff ter dado entrada no hospital.Desde que as cartas começaram a ser distribuídas, Jeff já recebeu contactos de mais profissionais que o trataram. O número está nesta altura nos 151 profissionais.