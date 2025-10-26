José Manuel Anes quebra silêncio após ter sido atacado pela filha

Professor universitário foi esfaqueado pela própria filha, que acabou por confessar o crime.

José Manuel Anes falou pela primeira vez depois de ter sido atacado pela própria filha, no início da semana passada.



José Manuel Anes: “Serei maçon até morrer”

Numa mensagem publicada no Facebook, o antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) esclareceu que ainda está internado no hospital, mas a recuperar.

“Muito obrigado pelas vossas mensagens amigas. Ainda no hospital, mas a recuperar. Um grande abraço a todos”, escreveu.

O professor universitário, de 81 anos, foi esfaqueado no abdómen, nas mãos e nas pernas pela própria filha, que confessou o crime através das suas redes sociais. O crime aconteceu na sua própria casa, em Arroios, e como consequência, José Manuel Anes foi levado para o Hospital de São José, a 20 de outubro, em estado grave.

"Acho que deixei o meu pai sem olhos, mas devem ouvir dizer que ele morreu pacificamente", escreveu Ana Anes.

A filha foi detida no próprio dia e acabou por ficar em prisão preventiva no Hospital-Prisão de Caxias, em Oeiras, tendo sido indiciada por homicídio qualificado na forma tentada.