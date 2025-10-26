Advogada Joana Ramirez internada em ala psiquiátrica após aparecer em julgamento com uma máscara de gás

Joana Ramirez, mais conhecida como "a advogada do jet set", foi internada compulsivamente na ala psiquiátrica de um hospital do Porto, após uma ordem de um juiz do Tribunal do Bolhão, noticiou o Jornal de Notícias. Esta decisão foi tomada esta semana, na sequência de uma avaliação clínico-psiquiátrica que confirmou que a advogada sofre de uma doença mental considerada um perigo para si e para terceiros.



Advogada Joana Ramirez internada após comportamento irregular em julgamento no Porto DR

Este internamento ocorreu na sequência de um episódio insólito que aconteceu na última sessão de julgamento, a 21 de outubro, e na qual é arguida. Joana Ramirez apareceu com uma máscara de gás nas mãos, enquanto afirmava temer ser gaseada durante a sessão, e ameaçou fazer justiça pelas "próprias mãos", caso o tribunal não acolhesse uma queixa apresentada por si contra todos os intervenientes que a acusam de prática de burla.

Joana Ramirez está a ser julgada no Porto por suspeitas de burla, abuso de confiança e falsificação de documentos, que lhe terão valido cerca de um milhão de euros de clientes. Esta lista de crimes foi lhe imputada pela família do director-executivo da Rockfeller Investments, António Pereira Coutinho, que diz ter sido lesada.

A advogada foi casada com Vasco Ramirez - o filho do dono da empresa de conservas Ramirez. Apesar de já se terem divorciado, Joana decidiu manter sempre o seu apelido.

No Porto, Ramirez é conhecida como "advogada do Porsche", por circular ao volante deste carro pelas ruas da Invicta. Ainda assim, chegou a pedir ajuda ao Estado por viver alegadamente em situação de carência.