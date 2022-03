Vem aí uma revolução na Almirante Reis… mas com ciclovia

"Se eu for presidente, não há ciclovia na Almirante Reis. Ela está a criar mais poluição, temos as ambulâncias e autocarros que não conseguem parar. Ali não conseguimos fazer, mas temos ruas paralelas, podemos fazer ciclovias noutras ruas, podemos repensar o modelo". Carlos Moedas fazia esta promessa a 24 de abril de 2021, numa entrevista ao Público. Quando fez o programa eleitoral ainda pensava da mesma forma e prometia "redesenhar a rede ciclável de Lisboa com enfoque na segurança, no conforto e na funcionalidade para os ciclistas e os peões, eliminando ciclovias com problemas, como seja a da Almirante Reis e desenhando-se alternativas viáveis". Mas se essa era a promessa do candidato, o que presidente da Câmara de Lisboa vai fazer não será isso.