Eunice Muñoz: a vida nos palcos que teve algumas pausas

Foi o padrinho de Eunice, o cantor Sales Ribeiro, que falou à atriz da afilhada quando Amélia Rey Colaço lhe disse que precisava de uma miúda para uma peça escrita por Virgínia Vitorino que ia ocupar o palco do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. Eunice foi então conhecer aquela que passaria a tratar por “mestra”. Amélia Rey Colaço viu mais nervos na mãe, Mimi, do que na filha. “Deixou-me o mais à vontade possível. De tal modo que não quis sequer que a minha mãe me tirasse os laços no cabelo que eu estava habituada a usar”, disse à Notícias Magazine.