Jovem bate recorde do Guiness ao assistir 292 vezes a filme do Homem-Aranha

Um jovem residente na Florida bateu o recorde do Guinness como pessoa que mais vezes viu um mesmo filme no cinema, assistindo 292 vezes a "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", confirmou hoje o livro dos recordes.





Ramiro Augustín Alanis, de origem mexicana, mas residente nos EUA, bateu o recorde no período entre 16 de dezembro de 2021 e 15 de março de 2022, certificou na segunda-feira a organização Guinness Records.Ao todo, o jovem adepto do Tigres, clube de futebol da Universidade Autónoma de Nuevo León (México), gastou cerca de 720 horas ou 30 dias para ver repetidamente a película protagonizada por Tobey Maguire e Andrew Garfield, até bater o recorde.Alanis superou um recorde pessoal e antigo máximo mundial, que obteve em 2019, ao ver 191 vezes o filme "Vingadores: Ultimato", mas tinha sido 'destronado' por Arnaud Klein, em 2021, que assistiu 204 vezes a "Kaamelott: The First Chapter".Para que cada visualização da película seja válida, o filme deve ser visto sem interrupções, nem mesmo para visitar os sanitários da sala de cinema.Como prova de que viu o filme, cada um dos bilhetes deve ser apresentado e a organização ouviu depoimentos dos funcionários da sala para certificar que Alanis assistiu sempre ao filme na totalidade das suas duas horas e 28 minutos de duração.O fã da saga "Vingadores" assistiu a "Homem Aranha: Sem Volta a Casa" durante três meses até o filme sair de cartaz e chegou a vê-lo cinco vezes no mesmo dia, nos primeiros dias de exibição.Gastou cerca de 3.400 dólares (cerca de 3.150 euros) em bilhetes de cinema, que contribuíram para os 804 milhões de dólares (cerca de 746 milhões de euros) de receitas que o filme teve nos EUA e 1.892 milhões de dólares (1.755 milhões de euros) em todo o mundo.