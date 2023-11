Investigação SÁBADO. Os novos desenvolvimentos da farsa do homem que dizia ser da ONU

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Óscar recebeu o diploma de uma empresa que não existe e Sérgio desistiu de um emprego, quando descobriu que afinal a formação que fez não era certificada pela ONU. Alunos dizem-se burlados.





confirmou que vários ex-alunos estão a ponderar avançar com uma queixa-crime em grupo por alegada burla contra Rui Alberto Silva. Recentemente, a Autoridade Tributária portuguesa decidiu abrir um processo administrativo por suspeitas de ilícitos fiscais. Contactado, Rui Alberto Silva recusou dar nova entrevista, dizendo que tudo se resolverá nos tribunais.Estes são alguns dos novos desenvolvimento do caso do homem que dizia ser da ONU. A não perder esta noite no, na CMTV, logo a seguir ao Grande Jornal.