Investigação SÁBADO. A farsa do homem que dizia ser da ONU

A apresentação do professor é bastante informal: “O meu nome é Rui Alberto Silva e é como Rui que eu quero que vocês me tratem, está bem? Sem formador, sem professor, sem essas coisas.” O discurso prossegue com o professor da formação online da ISO-SEC a explicar que viveu “grande parte da vida” num país onde era “you” [tu, em inglês] para a frente e “you” para trás”, portanto, justifica-se, “a estrutura mental adaptou-se a isso”. A descrição de Rui faz parte de um vídeo da apresentação do curso, a que a SÁBADO teve acesso, que tem como formandos militares, polícias, médicos e membros da Proteção Civil. Apesar do professor garantir ter acreditações da ONU, NATO e até do Governo britânico, o seu currículo será uma gigantesca farsa.