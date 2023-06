Há cada vez mais miúdos a engolir estas pilhas

Quando o filho se começou a queixar com dores, Anabela Taipina atribuiu-as ao leite com chocolate que lhe dera ao lanche. Jamais imaginou algo pior. Mas, naquele fim do dia, a situação começou a escalar. Francisco, na altura com 4 anos (hoje tem 12), começou a rebolar no chão, aflito. A mãe nem conseguia perceber bem de onde vinham as queixas - o menino só apontava para o peito e para a barriga. Já no Hospital Distrital da Figueira da Foz, e antes de lhe fazerem qualquer exame, o primeiro diagnóstico foi o de uma apendicite. Contudo, depois de um RX (feito depois de muita insistência de Anabela), a conclusão mudou. "Ainda me lembro da cara de gozo do médico, disse-me: ‘Mãe, calma, para quê tanto alarido? O seu filho engoliu uma moedinha de 2 cêntimos, isto acaba por sair’", recorda à SÁBADO a operária fabril.