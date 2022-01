Saiba o que fazer se o seu filho se engasgar

A última hipótese levantada como a possível causa de morte do menino de seis anos que, no domingo, dia 16 de janeiro, morreu no Hospital de Santa Maria – depois de testar positivo para a Covid – é, na verdade, um dos maiores pânicos dos pais: o engasgamento. A equipa da Urgência Pediátrica que assistiu a criança, ao dar entrada no hospital em paragem cardiorrespiratória, disse ter encontrado vestígios de vómito e engasgamento, aparentemente por comida. Contudo, a verdadeira causa de morte ainda está a ser apurada.



Ainda que não existam certezas, os engasgamentos são situações muito comuns, não só nas crianças, como também nos adultos. E é importante saber como agir, se for preciso.



Primeiro, uma mensagem de tranquilidade: engasgamentos com este desfecho são extremamente raros, diz à SÁBADO Manuel Ferreira de Magalhães. "Em cerca de 99,999%, as crianças resolvem sozinhas e nós também. Engasgamo-nos, fazemos um esforço de tosse, exteriorizamos aquele bocadinho de comida que estava ali na região posterior da laringe a incomodar e resolvemos", diz o especialista da Unidade de Pneumologia Pediátrica do Centro Materno Infantil do Norte.