It’s the most wonderful time of the year (É a altura mais maravilhosa do ano). É verdade que a popular canção de Andy Williams, escrita em 1963, assenta na perfeição na quadra, mas não para todos. Basta falar com um médico que faça urgências neste período para entender. "É o caos e o terror", resume, com alguma ironia, Joana Batista, médica de clínica geral especializada em trauma.