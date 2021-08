Suplementos. Quando um chá pode provocar a morte

Bruno Pinto só queria alguma coisa que o ajudasse na digestão e lhe desse mais energia. Aos 29 anos, depois de muito tempo a praticar desporto no Exército, tinha sido colocado num cargo administrativo e ganhara peso. Uma ordem de serviço para participar numa prova de atletismo levou-o a pedir ajuda. “Fui à melhor farmácia de Vila Real e a farmacêutica recomendou-me um chá muito caro”, conta à SÁBADO.



No rótulo identificou algumas ervas conhecidas, como a camomila, mas a maioria não sabia o que eram. Em 2011, todos os dias bebia uma chávena de manhã e outra à noite. “Senti-me bem no início, mas ao fim de três semanas parece que fiquei com o corpo mole, não tinha vontade sequer de sair de casa.”



A seguir vieram as náuseas, vómitos e um mal-estar generalizado. As análises e exames prescritos pelo médico de família estavam bem, mas nas semanas seguintes recorreu às urgências do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro quatro vezes. “Era uma dor mórbida, como se o corpo estivesse a apodrecer.” Só na última visita, em agosto, quando já tinha os olhos e a pele amarelos, os médicos perceberam a gravidade da situação.