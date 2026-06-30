Guia para sobreviver a um casamento beto

A tradição atravessou milénios e continua a ser um dos símbolos máximos do compromisso em diversas culturas. Mas há grupos sociais que mantêm códigos de etiqueta próprios - vestidos feitos à medida, fraques para os homens e beijos na testa ou na cara entre os noivos são comuns.

O mês de julho acaba de começar, mas para alguns a wedding season já vai longa. É assim que os grupos popularmente designados por “betos” se referem hoje à época de casamentos, que começa no início da primavera e só termina no outono. Os betos têm, geralmente, muitos casamentos - podem ser 10 a 15 por ano (sim, é normal), alguns com a chamada pré-boda, um pequeno convívio na véspera, com direito a comes e bebes e muito comum em Espanha (as tradições hispânicas são, geralmente, bastante apreciadas pela comunidade). Apesar de o importante ser casar - para a maioria dos casais do meio a vida em comum só tem início depois do enlace -, o mês de setembro é o favorito e exige alguma antecedência nas marcações: é um dos períodos mais caros, em especial se estivermos a falar de um sábado.