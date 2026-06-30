Augusto Cancella de Abreu tinha 15 anos quando, em 1911, embarcou no paquete inglês Malwa numa viagem pelo Mediterrâneo e pelo Índico. O jovem português, de família monárquica, que mais tarde seria ministro das Obras Públicas e ministro do Interior, descreveu a viagem em carta aos irmãos. Às 7h30 era servido um pequeno-almoço na cabina, o almoço era anunciado às 13h, por lista. Depois de jogos de cricket e de ténis na cobertura do navio, às cinco da tarde era altura do tradicional chá. Depois das 18h, “todos, senhoras e homens, ladies and gentlemen, vão fazer a toilette para o jantar”, escreveu, segundo o livro Viajar, Viajantes e Turistas à Descoberta de Portugal no Tempo da I República. Elas “com belos vestidos de gaze, muito decotadas e com vistosos penteados; os cavalheiros, na maioria de smoking, outros de casaca, mas todos de gravata preta e não um único de camisa mole, é tudo engomado”.

As aventuras dos primeiros turistas