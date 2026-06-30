Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

HISTÓRIA. TERMAS, PRAIAS E TUBERCULOSE

As aventuras dos primeiros turistas

Susana Lúcio
Susana Lúcio 23:00
Adicione como fonte preferencial no Google

Jovens aristocratas britânicos completavam a sua educação com um Grand Tour pela Europa. Mas foi um pregador protestante abstémio que inventou os pacotes turísticos.

Augusto Cancella de Abreu tinha 15 anos quando, em 1911, embarcou no paquete inglês Malwa numa viagem pelo Mediterrâneo e pelo Índico. O jovem português, de família monárquica, que mais tarde seria ministro das Obras Públicas e ministro do Interior, descreveu a viagem em carta aos irmãos. Às 7h30 era servido um pequeno-almoço na cabina, o almoço era anunciado às 13h, por lista. Depois de jogos de cricket e de ténis na cobertura do navio, às cinco da tarde era altura do tradicional chá. Depois das 18h, “todos, senhoras e homens, ladies and gentlemen, vão fazer a toilette para o jantar”, escreveu, segundo o livro Viajar, Viajantes e Turistas à Descoberta de Portugal no Tempo da I República. Elas “com belos vestidos de gaze, muito decotadas e com vistosos penteados; os cavalheiros, na maioria de smoking, outros de casaca, mas todos de gravata preta e não um único de camisa mole, é tudo engomado”.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Parto em casa Casa de Luxo Cá Por Casa Nova casa Portugal Thomas Cook Europa Algarve Lisboa Universidade de Lisboa
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

As aventuras dos primeiros turistas