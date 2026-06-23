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Os cães também fazem acupuntura e tratamentos a laser...

Raquel Lito
Raquel Lito 23 de junho de 2026 às 23:00
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Além das massagens em salas acolchoadas, há clínicas veterinárias que dispõem de serviços de hidroterapia. A procura destas terapias para animais de companhia aumentou 30% nos últimos dois anos e já houve quem levasse um galo para uma sessão de passadeira.

Há equipamentos a laser, máquinas com elétrodos para acupuntura, e outros que recorrem a ondas sonoras de alta intensidade ou fazem eletroestimulação neuromuscular. Distribuem-se por várias salas, de tons claros, onde os colchões revestidos com mantas acolhem os utentes (alguns chegam a adormecer). Aqui ninguém levanta a voz, só se ouve um ou outro latido.

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