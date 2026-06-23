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A vida dos influencers nas aldeias

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 23 de junho de 2026 às 23:00
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São sobretudo brasileiros e têm milhares de seguidores. Os vizinhos ensinam-nos a tratar do jardim, a apanhar cerejas e levam-nos aos almoços de domingo com a família.

Segundo os últimos censos vivem na freguesia de Vila Maior, em São Pedro do Sul, apenas 872 pessoas - mas mais de 66 mil acompanham o dia a dia desta aldeia no interior do País através das redes sociais de Rafaela Silva. No Instagram da brasileira, o tour da casa que comprou com o marido em Portugal tem mais de 10 mil gostos; há um vídeo dedicado à primeira “safra” das cerejeiras que têm na propriedade; outro com dicas turísticas, para quem quiser passar 24 horas em Aveiro; um roteiro pelas Termas de São Pedro do Sul, “aqui ao lado”, onde a Rainha D. Amélia, a última de Portugal, fez tratamentos; e milhares de comentários.

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