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Vida

Rosto e corpo de 30 e mãos... de 60

Sónia Bento
Sónia Bento 23:00
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Se antes era um detalhe que passava despercebido, agora aumenta a procura por procedimentos estéticos que rejuvenescem as mãos, disfarçando manchas e rugas

Se até agora o rosto aparecia no topo das preocupações de antienvelhecimento, a tendência chegou às mãos. Nas clínicas de medicina estética aumenta a procura por procedimentos para rejuvenescer esta zona do corpo, que em certas profissões, está tão ou mais exposta do que a face.

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