Graça: protestos e petição contra hotel de luxo

A conversão do antigo quartel para unidade hoteleira de cinco estrelas, do Grupo Sana, no topo de uma colina de Lisboa, tem sido contestada no bairro. Para este sábado, dia 9, estava previsto as vozes da luta, seis fadistas, ao som das guitarras, atuarem em frente ao imóvel em causa, mas o mau tempo acabou por adiar a iniciativa.

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A chuva e o mau tempo acabaram por adiar a iniciativa de os ativistas de levarem fados à Graça, em modo de protesto contra a nova unidade hoteleira do Grupo Sana, no antigo quartel da zona. A mobilização estava marcada para este sábado (dia 9), entre as 15h e as 18h, no coreto do Largo da Graça, à frente do edifício histórico, há muito devoluto e classificado como Monumento Nacional. Seis fadistas do clube de bairro Mirantense cantariam pro bono, ao som das guitarras, para contestarem o futuro hotel de cinco estrelas, no topo da colina, que prevê 128 quartos e três pisos subterrâneos.



Protesto na Graça contra a construção de um hotel Ilustração de Nuno Saraiva

O evento foi anunciado nas redes sociais pelo cartaz ilustrado, da autoria de Nuno Saraiva, um dos nomes de referência do cartoon político, e traduz simbolicamente o espírito de luta: a assistência chora, ao ouvir o fado Meu Amor, Meu Amor, de Amália Rodrigues (trasladada para o Panteão Nacional em 2001, em Alfama, perto da Graça). "Nem do fado, nem do destino, se espera algo trágico – de infortúnio, crueldade ou morte. Pode significar o contrário: vida, harmonia, convívio, sorte. As pessoas estão com uma lágrima no olho, mas o objetivo é regressarmos à vida neste bairro", explica o ilustrador à SÁBADO.

Nuno Saraiva tem 56 anos e uma forte ligação à Graça desde os anos 90, quando foi para lá viver, enquanto cursava Belas-Artes. À época, sentia a forte identidade cultural do bairro, à semelhança de Almada, onde foi criado. Era uma pequena Lisboa, no centro histórico, onde as diferentes gerações partilhavam as mesas das pastelarias e conversavam. Hoje, muitos destes espaços de convívio fecharam e o ilustrador nota os efeitos do turismo de massas, dia após dia, quando lá passa a caminho do atelier. A filha e a enteada, ambas de 15 anos, estudam na escola secundária Gil Vicente, muito próxima da Graça. "É uma pena ver o bairro ser substituído por pessoas que não são habitantes", lamenta.

Quando observa as multidões de forasteiros, o artista compara-as "aos pombos" – de parte a parte. "Há uma reação de pombo para pombo, não há partilha nem conexão, um olhar de pombo é vazio." O resultado é a perda "da alma da cidade", porque os turistas "vão e vêm". Sobre o hotel em causa, Nuno Saraiva acredita que não seja um caminho sem retorno. "Pode ser que [o Grupo Sana] desista deste investimento."

Petição com mais de 4.500 assinaturas

As obras começaram entre março e abril, mas pouco se vê da rua, porque estão tapadas. Chiara Moneta, de 43 anos, uma das representantes da Assembleia da Graça – Parar o Hotel no Quartel, o movimento que organiza as ações de protesto, explica à SÁBADO que a tarde de fados é uma entre várias iniciativas (cerca de 15 ao todo), realizadas com regularidade mensal, embora a frequência varie consoante a época do ano e aumente com a aproximação do Verão. Lançaram uma petição, que conta com mais de 4.500 assinaturas, e, desde março, têm distribuído 300 lonas amarelas com a frase “menos turismo, mais bairro”, para que os moradores as pendurem às janelas. “Pedimos um donativo livre [pela lona, sendo aconselhável 10 euros]”, diz.