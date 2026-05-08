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Gabriel Batista, o empresário português cujo corpo apareceu na barriga de um crocodilo

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SÁBADO 13:10
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A notícia está a correr mundo. Um empresário português de 59 anos apareceu morto no estômago de um crocodilo de quase cinco metros de comprimento e 500 quilos de peso. A família, natural da ilha da Madeira, ainda não acredita que os pedaços de carne e ossos encontrados sejam de Gabriel e vão esperar pelos resultados dos exames de ADN.

Empresário português desaparece em enxurrada na África do Sul e aparece cinco dias depois morto na barriga de um crocodilo. A notícia está a correr o mundo e aumenta a cada hora a curiosidade de leitores e telespectadores sobre o que afinal aconteceu a Gabriel Batista, o emigrante madeirense que ais 59 anos perdeu a vida de forma tão dramática. A The Mag, by Flash! não só foi tentar perceber os contornos inusitados de tudo o que aconteceu, como revela quem é Gabriel, o homem que ainda bebé deixou a Madeira e emigrou com os pais para Moçambique.

Português Gabriel Batista morto por um crocodilo na África do Sul
Português Gabriel Batista morto por um crocodilo na África do Sul Direitos Reservados

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