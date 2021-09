As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Tudo o que precisa de saber todos os dias. Um resumo de notícias, no seu email. (Enviada diariamente)

A Newsletter Geral no seu e-mail

Morreu Clive Sinclair, o inventor do computador ZX Spectrum. Tinha 81 anos

O empresário britânico e inventor do computador doméstico ZX Spectrum, Clive Sinclair, morreu hoje aos 81 anos na sua casa, em Londres (Reino Unido), devido a doença prolongada, informou a filha ao jornal "The Guardian".



CM

"Era uma pessoa incrível. Claro, ele era muito inteligente e sempre teve interesse por tudo. A minha filha e o marido são engenheiros, ele conversava com eles sobre engenharia", disse Belinda Sinclair.

Clive Sinclair inventou a calculadora de bolso, mas ficou mais conhecido por popularizar o computador doméstico, levando-o às lojas a preços acessíveis.

Muitas das grandes empresas da indústria de videojogos começaram com através do modelo ZX, sabendo que havia uma geração de jogadores que escolhia o ZX Spectrum 48K ou o rival, o Commodore 64.

O responsável pelo ZX Spectrum deixou de estudar aos 17 anos e trabalhou durante quatro anos como jornalista especialista, para angariar fundos para fundar a Sinclair Radionics.

No início dos anos de 1970, Sinclair inventou uma série de calculadoras projetadas para serem pequenas e leves o suficiente para caber no bolso, numa época em que maioria dos modelos existentes eram do tamanho de salas.

"Ele queria tornar as coisas pequenas e baratas para que as pessoas pudessem obtê-las", disse Belinda Sinclair.

O seu primeiro computador doméstico, o modelo ZX80, batizado com o nome do ano em que apareceu, revolucionou o mercado informático, embora estivesse muito longe dos atuais.

Custava 79,95 libras (cerca de 94 euros) em peças e 99,95 libras (cerca 117,12 de euros) montado, cerca de um quinto dos preços de outros computadores domésticos na época.

Na altura, vendeu 50 mil unidades, enquanto o seu sucesso, o ZX81, que o substituiu, custou 69,95 libras (cerca de 82,02 euros) e vendeu 250 mil computadores.

O ZX80 e o ZX81 tornaram Clive Sinclair muito rico.

Em 2010, Sinclair disse ao The Guardian que "em dois ou três anos" teve "um lucro de 14 milhões de libras (16,41 milhões de euros) num só ano".

Em 1982, foi lançado ZX Spectrum 48K. As teclas de borracha, os estranhos visuais e o som metálico não o impediram de ser fundamental no desenvolvimento da indústria de videojogos.

No final do ano passado, nasceu Museu Load ZX Spectrum, em Cantanhede, no distrito de Coimbra.

O espaço é uma espécie de exercício de nostalgia, mas também uma homenagem ao criador daqueles computadores que apareceram nos anos 1980 e à sua ligação "desconhecida" a Portugal.