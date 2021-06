FIPO enche Oeiras de música clássica todos os domingos até 1 de agosto

Entre 27 de junho e 1 de agosto, o concelho de Oeiras recebe seis conceituados pianistas internacionais com público, depois de uma edição totalmente online em 2020. O cartaz da 4.ª edição do FIPO inclui o russo Nicolai Lugansky, um dos mais reputados pianistas do mundo.

O Festival Internacional de Piano de Oeiras (FIPO) regressa este ano a Carnaxide, entre 27 de junho e 1 de agosto, e terá concertos todos os domingos, pelas 18h, no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, numa parceria entre a Academia de Música Flor da Murta e a Câmara Municipal de Oeiras.



Nicolai Lugansky

A 4.ª edição do festival tem início com o recital da Diretora Artística, Teresa da Palma Pereira, no próximo domingo, e termina com um dos mais reputados pianistas do mundo, o russo Nicolai Lugansky, a 1 de agosto.

O cartaz da edição deste ano inclui ainda atuações dos pianistas Grigory Gruzman (Rússia), Jan Michiels (Bélgica), Angela Cheng (Canadá) e Suzana Bartal (Roménia/França).

Em comunicado, o FIPO anuncia que "regressa ao palco do Auditório Ruy Carvalho, em Carnaxide [concelho de Oeiras], com seis conceituados pianistas internacionais e com público, depois de uma edição totalmente online em 2020, devido à pandemia da covid-19".

O técnico de som português José Fortes será a personalidade homenageada nesta edição. Em edições anteriores foram distinguidos o músico Mário de Carvalho, o pianista Jorge Moyano e o maestro José Atalaya.

O festival inclui ainda masterclasses dirigidas a jovens pianistas, portugueses e estrangeiros, "e irá distinguir, entre eles, o melhor executante numa obra contemporânea dos séculos XX ou XXI, sucedendo ao prémio Beethoven atribuído em 2020".

A iniciativa, da Academia de Flor de Murta e da Câmara Municipal de Oeiras, tem entrada gratuita, mediante reserva. As reservas de bilhetes para os recitais podem ser feitas no site oficial do festival, em www.fipoeiras.com.

Quem não puder ou não conseguir acompanhar os recitais ao vivo, pode fazê-lo online, visto que esses serão transmitidos através das páginas oficias da Câmara Municipal de Oeiras e do FIPO na rede social Facebook.