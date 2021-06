Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. O Festival Lisboa Mistura está de regresso à capital entre os dias 25 e 27 de junho para celebrar, através de diferentes expressões artísticas, a Lisboa multicultural e inclusiva. Esta edição tem como pratos fortes as atuações de Selma Uamusse e de Stereossauro, nos dias 25 e 26 de junho respetivamente (sexta e sábado). Selma Uamusse traz ao Jardim do Palácio Pimenta - Museu de Lisboa o espetáculo KAYA KWERHU ( Nossa Casa), com participação especial de Rodrigo Leão, Sara Tavares, Tó Trips e do Gospel Collective (20h30). Já o produtor Stereossauro irá revisitar o seu útlimo trabalho "Bairro da Ponte", com Camané, Capicua, Carlão, Chullage, Ricardo Gordo e NBC a partilharem o palco com a cara metade dos Beatbombers - a propósito, o concerto terá um warm-up dos Beatbombers com o saxofonista João Cabrita (20h30). A entrada para os concertos é gratuita e limitada a dois bilhetes por pessoa, que devem ser levantados no dia dos espetáculos.