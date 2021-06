Francisca Dias: 'Ainda há muita homofobia escondida em Portugal'

Não fosse pela mulher, Tânia Semedo, e talvez Francisca nunca ouvisse falar de uma versão portuguesa de Hell's Kitchen. Na altura do casting, a cozinheira de 29 anos estava desempregada, via pouca televisão e não seguia "esse tipo de conteúdos nas redes sociais", como explica à SÁBADO nesta entrevista



Francisca inscreveu-se sem saber quais seriam os prémios que receberia ao se tornar a primeira vencedora do programa apresentado pelo chef Ljubomir Stanisic. Sem saber que receberia um carro novo, sem imaginar que, ao fim de 12 episódios, se tornaria na nova sous-chef do 100 Maneiras, em Lisboa, o restaurante de Ljubomir que em novembro de 2020 conquistou a primeira estrela Michelin.



Entrevista matutina no miradouro de São Pedro de Alcântara, em Lisboa, antes de mais um turno (o 100 Maneiras fica perto, no Bairro Alto).