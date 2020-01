A carregar o vídeo ...

ePaper ou encontre-o nas bancas a 30 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 30 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Começamos pelos blockbusters esperados no cinema. As megaproduções de 2020 são dominadas por sequelas: Ghostbusters terá uma, subintitulada After Life; Velocidade Perigosa chegará ao nono capítulo, com Vin Diesel ao volante; Daniel Craig voltará a ser James Bond em 007 – Sem Tempo Para Morrer; Will Smith protagonizará o terceiro Bad Boys e Reese Whiterspoon o terceiro Legalmente Loura.Mas a maior sensação será o novo Top Gun: Maverick (na foto de abertura deste artigo), com Tom Cruise a recuperar o piloto de aviões que o tornou uma estrela, mais de 30 anos depois.As adaptações de videojogos, Monster Hunter, com Milla Jovovich, e Uncharted, com Tom Holland, também estão em pós-produção, bem como Godzilla vs. Kong, com a jovem vedeta de Stranger Things, Millie Bobby Brown.Ao realizador Denis Villeneuve, que fez o Blade Runner de 2017, cabe a tarefa de revisitar Dune, o clássico da ficção científica que também fascinou David Lynch em 1984.Leia o artigo completo na edição da SÁBADO de 31 de dezembro, já nas bancas.